Зеленський назвав умову, за якої Україна готова знову сісти за стіл перемовин з РФ

Зеленський назвав умову, за якої Україна готова знову сісти за стіл перемовин з РФ

Президент не бачить контретних результатів вчорашніх перемовин на українсько-білоруському кордоні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для наступного діалогу Росія має припинити вогонь.

Про це він сказав в інтерв'ю іноземним виданням 1 березня.

"Перше за все, потрібно зробити хоча б натяки на те, що буде повністю припинено вогонь. Ти не можеш сісти за стіл перемовин, коли літають літаки та йде бомбардування. В тебе зовсім інші позиції. Ти хочеш просто тиснути. Ти не хочеш домовлятися. Ти не про діалог. Я вважаю, що потрібно хоча б припинити бомбардування людей і після цього сісти за стіл перемовин", - сказав Зеленський, коментуючи перший раунд перемовин України та РФ.