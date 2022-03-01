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Зеленський назвав умову, за якої Україна готова знову сісти за стіл перемовин з РФ

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Президент не бачить контретних результатів вчорашніх перемовин на українсько-білоруському кордоні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для наступного діалогу Росія має припинити вогонь.

Про це він сказав в інтерв'ю іноземним виданням 1 березня. 

"Перше за все, потрібно зробити хоча б натяки на те, що буде повністю припинено вогонь. Ти не можеш сісти за стіл перемовин, коли літають літаки та йде бомбардування. В тебе зовсім інші позиції. Ти хочеш просто тиснути. Ти не хочеш домовлятися. Ти не про діалог. Я вважаю, що потрібно хоча б припинити бомбардування людей і після цього сісти за стіл перемовин", - сказав Зеленський, коментуючи перший раунд перемовин України та РФ.

Дав інтерв’ю CNN і Reuters. Максимально відверте.

Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 1 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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