Зеленський назвав умову, за якої українці повертатимуться додому

Українська влада не буде тиснути на громадян, які виїхали за кордон через війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції на Закарпатті.

"Частина українців повернеться, адже існуючі виплати та соцпідтримка за кордоном закінчиться, і це факт", — сказав Зеленський.

Зі слів президента, лідери країн хочуть залишити в своїх державах тільки тих українців, які працюють.

"У Німеччині з 1,1 млн мінімум 300 тисяч не працюють, навіть не намагаються", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що робочої сили в Україні не вистачає вже зараз. Після завершення війни ця нестача може бути катастрофічною, тому доведеться запрошувати мігрантів з інших країн.

За даними ООН, за кордоном перебуває понад 6,5 мільйона українців. Це ті біженці, які поїхали через вторгнення Росії. Третина з них – це люди до 18 років.

Крім того, ми раніше інформували, що Чехія не підтримує тих українців призовного віку, які намагаються уникнути військового призову.

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