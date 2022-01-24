Зеленський назвав умову закінчення COVID-пандемії в Україні вже 2022 року

Президент закликає щеплюватися від коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватися від коронавірусу, а "не ризикувати, довіряючи різним пліткам або чуткам".

Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке опубліковане 24 січня.

"Здоров’я кожного з вас безцінне. Вакцинація довела свою ефективність і безальтернативність наразі в усьому світі. Не потрібно ризикувати довіряючи різним пліткам або чуткам. Вже сьогодні з боку ВООЗ та інших медиків і науковців є обережні, але оптимістичні прогнози, що після нинішнього сплеску пандемія піде на спад і у таких масштабах більше не повернеться", - наголосив президент.

Він висловив сподівання, що 2022 рік стане останнім для COVID-пандемії. "Для цього потрібен високий рівень охоплення щеплень. Ми маємо бути вакцинованими, щоб бути здоровими. Це – безальтернативно. Бажаю всім 36 і 6", - каже президент.

Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

Як повідомлялося, пандемія COVID-19 у Європі тимчасово, на кілька тижнів чи місяців, піде на спад після того, як чимало людей перехворіють на коронавірус штаму "Омікрон". Зниження показників захворюваності відбудеться завдяки колективному імунітету, а також вакцинації, вважають у ВООЗ. "Омікрон" до березня може заразити до 60% європейців.

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