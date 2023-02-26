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Зеленський назвав звільнення Криму “логічною крапкою” на претензіях Кремля

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленський назвав звільнення Криму “логічною крапкою” на претензіях Кремля

Фото: Associated Press

Український лідер пообіцяв, що “все своє” повернеться з російської неволі.

У неділю, 26 лютого, коли в Україні відзначають День спротиву окупації Криму і Севастополя, президент Володимир Зеленський заявив, що українська держава “нікого не покине, нічого не залишить ворогу”.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні.

Український лідер запевнив, що “усіх своїх і все своє” буде повернуто “з російської неволі”. 

“У 2014 році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо логічну крапку на будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та усім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував”, - заявив Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що міжнародне право переможе на землях України - на Донбасі, в Приазов’ї, на Херсонщині і в Криму. 

“Я дякую усім, хто наближає цю перемогу і всім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території”, - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк нагадав про “беспредєл”, який у 2014 році принесли росіяни на окупований півострів. 

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Дата публікації
Перегляди
192
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