Зеленський обговорив із прем'єром Албанії агресію РФ та роботу в межах ООН

Президент та прем’єр провели телефонну розмову.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама провели телефонну розмову та обговорили російську агресію проти України і спільну роботу в межах ООН.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії. Розповів про боротьбу з російськими нападниками. Обговорили спільну роботу в межах ООН. Цінуємо практичну допомогу та підтримку Албанії в цей складний час. Робимо все для припинення війни", - написав Зеленський у своєму Twitter у суботу.

Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром @ediramaal. Розповів про боротьбу з російськими нападниками. Обговорили спільну роботу в межах . Цінуємо практичну допомогу та підтримку Албанії в цей складний час. Робимо все для припинення війни. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з Макроном та Дудою.