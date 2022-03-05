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Зеленський обговорив із прем'єром Албанії агресію РФ та роботу в межах ООН

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Зеленський обговорив із прем'єром Албанії агресію РФ та роботу в межах ООН

president.gov.ua

Президент та прем’єр провели телефонну розмову.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама провели телефонну розмову та обговорили російську агресію проти України і спільну роботу в межах ООН. 

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії. Розповів про боротьбу з російськими нападниками. Обговорили спільну роботу в межах ООН. Цінуємо практичну допомогу та підтримку Албанії в цей складний час. Робимо все для припинення війни", - написав Зеленський у своєму Twitter у суботу.

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з Макроном та Дудою.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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