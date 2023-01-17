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Зеленський обговорив із президентом Німеччини нарощування оборонної підтримки України: деталі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленський обговорив із президентом Німеччини нарощування оборонної підтримки України: деталі

Спілкування між главами двох країн відбулося у форматі відеоконференції.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 17 січня, поговорив із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.   

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Президенти України та Німеччини обговорили нарощування оборонної підтримки нашої держави.

"Обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру", - йдеться у повідомленні.

Президент України також подякував Німеччині за фінансову підтримку, а також прихисток для біженців.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно оголосив, що новим міністром оборони буде призначено голову МВС Нижньої Саксонії Бориса Пісторіуса.

Україна все ще очікує рішення Німеччини щодо передавання ЗСУ танків Leopard 2. Старший науковий співробітник Європейської ради зовнішніх відносин (Берлін) Густав Грессель вважає, що Олаф Шольц боїться, що Росія все ж наважиться застосувати ядерну зброю у війні проти України, якщо отримає німецькі танки.

Президент Анджей Дуда заявиви, що Польща збирає коаліцію країн, які передадуть Україні німецькі танки "Леопард".

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Дата публікації
Перегляди
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