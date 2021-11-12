Зеленський обговорив ситуацію з Саакашвілі із прем'єром Грузії: про що йшлося

Зеленський обговорив ситуацію з Саакашвілі із прем'єром Грузії: про що йшлося

Зеленський закликав допустити до Саакашвілі його близьких та українських лікарів.

Президент України Володимир Зеленський телефоном переговорив з грузинським прем'єром Іраклі Гарібашвілі щодо ситуації з експрезидентом Грузії, головою Виконавчого комітету реформ України Міхеілом Саакашвілі. Зеленський, зокрема, закликав забезпечити дотримання прав Саакашвілі, наголосивши, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив також на неприпустимості застосування до громадянина України непропорційних заходів примусу й акцентував увагу на необхідності надання доступу до Саакашвілі його матері та близьким.

Крім того, у зв'язку з погіршенням стану здоров’я політика Зеленський висловив прохання розглянути можливість допуску до Саакашвілі українських лікарів.

Нагадаємо, з'явилося відео, як напівоголенего Саакашвілі силою доставляли до в'язничної палати лікарні.

Як повідомлялося, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.

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