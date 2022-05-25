Зеленський обговорив з президентом Ліберії шляхи виходу з продовольчої кризи

Зеленський обговорив з президентом Ліберії шляхи виходу з продовольчої кризи

Володимир Зеленський також подякув Ліберії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Ліберії Джорджем Веа шляхи виходу з продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

Про це глава держави написав у Twitter.

"У День Африки провів предметну телефонну розмову з президентом Ліберії Джорджем Веа. Висловив подяку Ліберії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в межах ООН. Обговорили шляхи виходу з продовольчої кризи, спровокованої Росією", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, зі складів тимчасово окупованого Бердянська російські загарбники вагонами вивозять зерно до Криму, а потім до Росії.

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