Зеленський обіцяв Шольцу представити законопроєкти щодо статусу ОРДЛО

Законодавчі документи розглянуть у рамках Тристоронньої контактної групи.

У понеділок, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський під час переговорів з німецьким канцлером Олафом Шольцом пообіцяв представити законопроєкти щодо статусу окупованої частини східної України, змін до Конституції і підготовки виборів на території ОРДЛО.

Про це у вівторок, 15 лютого, повідомив німецький канцлер на брифінгу після зустрічі у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.

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“Президент Зеленський вчора твердо пообіцяв, що у рамках Тристоронньої контактної групи, яка працює у рамках Мінського процесу, незабаром будуть обговорені всі передбачені законопроєкти, які стосуються окупованої частини східної України, змін до Конституції і підготовки виборів”, - заявив Олаф Шольц.

Він зазначив, що "це хороший прогрес" і його потрібно продовжити.

"Я говорив з президентом Зеленським про те, щоб він надав своїм переговорникам відповідні повноваження для того, щоб досягнути більшого прогресу", - наголосив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі у Москві з російським президентом Володимиром Путіним назвав добрим знаком відведення до місць дислокації російських військовослужбовців після навчань.

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