Зеленський обіцяє бити по російських аеродромах після нового удару КАБом по Харкову

Український президент наголосив, що світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ще один удар російською керованою авіабомбою (КАБом) по Харкову, яка влучила у цивільний об’єкт — поштовий термінал.

У вечірньому зверненні 30 червня він назвав ці бомби “однією з ключових основ путінської здатності воювати”.

За його словами, для наближення миру в Україні потрібно дозволити Силам оборони атакувати російські аеродроми, з яких злітають ворожі літаки для завдання таких ударів.

“Чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів – цілком справедливих, до речі – по російській військовій інфраструктурі, по російських військових аеродромах, тим ближче буде мир. Справжній мир”, - наголосив український президент.

Зеленський повідомив, що станом на 20 годину було відомо про десятьох поранених внаслідок цього російського терористичного удару.

“Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним”, - сказав він.

Президент наголосив, що світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру.

“Зокрема в захисті Харківської області від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає. Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення – сміливі рішення, які повинні бути, яких ми потребуємо і про які говоримо з нашими партнерами. Найближчими тижнями продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення”, - пообіцяв український лідер.

Зеленський: новий удар по Харкову! Щоб захиститися - треба бити по Росії!

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому системи протиповітряної оборони Patriot не можуть захистити українські міста від атак російськими керованими авіабомбами (КАБами) та назвав необхідну для цього зброю.

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