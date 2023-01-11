Зеленський обіцяє цього року прогрес в євроінтеграції України: підсумки саміту Люблінського трикутника

Український президент обговорив з лідерами Польщі та Литви інтеграцію нашої держави як до Євросоюзу, так і до НАТО.

У середу, 11 січня, у Львові відбувся саміт країн так званого Люблінського трикутника — України, Польщі та Литви.

Як повідомив під час традиційного вечірнього звернення український президент Володимир Зеленський, на цій зустріч прозвучали важливі новини для України.

Насамперед український лідер подякував президенту Польщі Анджею Дуді та президенту Литви Ґітанасу Науседі за ухвалені рішення передати Україні потрібну їй зброю.

“Польща ухвалила рішення про передання Україні танків – я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям. Литва передає нашій державі зенітні системи – ту зброю, якої ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Я дякую Гітанасу за цей черговий прояв незмінної та принципової підтримки України, яка почалася ще до 24 лютого й триватиме до нашої перемоги”, - наголосив Зеленський.

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За його словами, обидва іноземних лідери запевнили, що готові пройти разом із Україною шлях до відновлення її територіальної цілісності та до відновлення миру.

“Російська агресія має програти – так і буде”, - запевнив український лідер.

Також Зеленський повідомив про те, що на цьому саміті обговорювалися питання інтеграції України як до Євросоюзу, так і до НАТО.

“Вже цього року ми повинні вийти на відчутний прогрес в європейській інтеграції. Це стосується передусім переговорів щодо членства. Польща і Литва однаково і всебічно готові нас підтримувати”, - повідомив український президент.

Він наголосив, що тепер необхідно “трансформувати цю готовність, цю енергію в реальний інституційний рух, в реальні рішення”.

Зеленський за 11 січня: у Львові прозвучали важливі новини для України!

Нагадаємо, Україна отримає роту танків Leopard від Польщі. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 танків.

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