Зеленський очікує, що Саміт перших леді та джентльменів допоможе подолати наслідки війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що другий Саміт перших леді та джентльменів зробить внесок у захист держави і подолання наслідків російських терористичних ударів.

Президент наголосив, що війна не зламала Україну й не зламає. Не зупинила життя в нашій державі й не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в Україну.

Про це Зеленський заявив у зверненні до учасників другого Саміту перших леді та джентльменів.

Наводимо повний текст промови:

"Шановні перші леді та джентльмени!

Пані й панове президенти!

Шановні гості Саміту!

Усі наші рідні українці та українки!

Мені надзвичайно приємно бути сьогодні тут, разом з вами брати участь у відкритті другого київського Саміту перших леді та джентльменів.

Щойно Олена сказала про те, наскільки це важливо, що в час такої війни ми не збавляємо нашої активності й не підкорюємося обставинам.

150 днів. Після восьми років. Війна не зламала Україну й не зламає, не зупинила життя в нашій державі й не зупинить. І точно не зробить нас заручниками того жахіття, яке окупанти принесли в нашу прекрасну мирну й міцну державу.

Головною темою цього Саміту є повоєнне відновлення України, людський вимір цього відновлення.

Для чого ми говоримо про відновлення зараз, коли війна ще не завершилася? Щоб у перший день миру вже відчувати його повноцінно. Щоб уже була системна відбудова всього, що зруйнувала армія Росії. Щоб уже були гарантії безпеки для наших людей. Щоб люди вже знали, куди і як вони можуть повернутися, якщо вони виїхали за кордон, рятуючись від бойових дій. Щоб медична система відновила свій потужний потенціал. Щоб для батьків не залишилося жодних питань без відповідей про освіту насамперед для їхніх діточок. Щоб люди точно знали, що для них є робочі місця в Україні і є вибір, як проявити себе. І щоб усі поважні наші ветерани й ветеранки, які пройшли пекло боїв, реально відчували вдячність нашої держави.

Щойно на Банковій я зустрівся з конгресменами Сполучених Штатів Америки, які прибули підтримати нас із вами, усіх українців, у боротьбі за головне – за свободу.

Очолював делегацію Адам Сміт, керівник Комітету Палати представників Конгресу США з питань збройних сил.

І відчувалося, що наша розмова про подальше нарощування допомоги продовжує всі наші попередні контакти і, зокрема, зустрічі першої леді України у Вашингтоні.

Ми бачимо, що й виступ першої леді України в Конгресі США був почутий – є активність і щодо зброї для України, і щодо юридичного реагування на те, що робить Росія проти нашої незалежності й нашої держави.

Сьогодні цей важливий Саміт зробить свій внесок у захист держави й подолання наслідків російських терористичних ударів.

Ми використовуємо всю силу нашого суспільства й бачимо результати.

Україна має найбільшу глобальну підтримку у своїй історії – у нашу антивоєнну коаліцію входять десятки держав: від Канади до Нової Зеландії, від Японії та Сполучених Штатів до Британії й кожної країни дружньої Європи.

Ми налагодили такі зв’язки з нашими партнерами, які дають нам змогу вже п’ять місяців протистояти армії, яка будувалася для нашого знищення протягом десятків років.

Ми будуємо нові відносини з багатьма державами світу. Тільки протягом цих місяців активізовані контакти з країнами Африки й Латинської Америки. З багатьма з них – уперше на такому рівні: з Гватемалою, Еквадором, Парагваєм, Коста-Рикою, Мозамбіком, Кот-д’Івуаром тощо.

У Києві з візитом вперше був Президент Індонезії – однієї з найбільших ісламських країн світу та лідера в АСЕАН.

Україна тричі брала участь у засіданнях Великої сімки", маємо запрошення на саміт "Великої двадцятки".

Ми започаткували нову форму дипломатичної активності – системні й масштабні звернення до парламентів і народів світу. І показали, що це може бути потужніше, ніж усі інші форми класичної дипломатії.

Ми запустили й принципово нову державну благодійну платформу United24, яка допомагає об’єднати потенціал різних суспільств, громадянську активність на різних континентах світу, зусилля бізнесу та сфери культури, щоб реалізовувати конкретні проекти для захисту й відновлення нашої держави, які зараз нам дуже потрібні.

Амбасадорами United24 вже стали видатні люди, видатні спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, актор Лієв Шрайбер, а тепер ще й гурт Imagine Dragons – я говорив з ними вчора ввечері.

За час роботи нашої благодійної платформи зібрано вже понад 5 мільярдів гривень.

Ми здобули такий результат у відносинах з Європейським Союзом, який багатьом здавався фантастикою, коли ми тут, у Києві, на п’ятий день війни підписували заявку на вступ до ЄС.

А зараз для людей це вже просто частина звичної реальності – той факт, що Україна офіційно визнана кандидатом на вступ у Євросоюз.

І я вірю, що так само абсолютно звичними фактами стануть і мир в Україні, і відбудова нашої країни, і повернення з-за кордону наших прекрасних людей, і подальший рух нашої держави в об’єднану Європу.

Чи це можливо? Ми всі не просто відчуваємо, ми знаємо, що все це можливо. І це буде!

Інакше не було б зокрема й цього другого Саміту. Не було б усіх його учасниць і учасників і не було б цієї уваги, яку я бачу зараз.

Бо це увага до майбутнього нашої України, яке ми зробимо разом, яке будемо будувати попри все, попри війну. Я впевнений, що сьогодні у зверненнях і дискусіях, спілкуванні на панелях на Саміті ми зможемо почути багато дуже важливих, корисних речей. Це Саміт тих, чия сила хоч і м’яка, але завжди нездоланна.

Я дякую вам усім за участь! Нашим друзям, близьким друзям з Латвії, Литви, на всіх континентах світу, які сьогодні до нас включатимуться.

Дякую всім!

Слава Україні!"

До участі у події запрошені подружні пари іноземних лідерів, а також знаменитості, провідні світові експерти та високопоставлені особи, а сама подія транслюється у понад 20 країнах світу.

Нагадаємо, напередодні Зеленський анонсував потужну подію, підготовлену першою леді.

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