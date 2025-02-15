Зеленський оцінив ініціативу з контрактами для 18-24-річних

У США, де військові служать за контрактами, нас дуже добре розуміють.

В Україні з'явилися контракти для 18-24-річних. Це дуже вірний крок з боку України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у межах Мюнхенської конференції з безпеки.

"Це не "бусифікація". Дуже серйозна історія, коли пропонують контракт молодим людям. Якщо вони самі хочуть – то вони приходять. Це дуже зрозуміло американським партнерам, бо у них вся армія контрактна", – наголосив Зеленський.

Водночас Зеленський додав: так, як ми, цю війну ніхто не розуміє.

Раніше Зеленський заявив, що Україна відкрита до переговорів щодо завершення війни, проте важливо забезпечити справедливий і тривалий мир.

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