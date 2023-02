Зеленський офіційно представив нового очільника МВС Ігоря Клименка: відео

Міністром внутрішніх справ України призначено Ігоря Клименка. Він знає, як і що треба робити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, Міграційна служба та весь колектив МВС продовжили ефективно працювати й виборювати для нашої держави перемогу. Серед головних завдань Ігоря Володимировича – довіра й повага. Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками. Щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ. І щоб «Гвардія наступу», яка нині формується, стала міцним елементом наших сил оборони та безпеки. ____ Ihor Klymenko has been appointed Minister of Internal Affairs of Ukraine. He knows how and what needs to be done now to ensure that the National Police, National Guard, State Emergency Service, State Border Guard Service, Migration Service and the entire staff of the Ministry of Internal Affairs continue to work effectively and fight for our country's victory. The main tasks of Ihor Volodymyrovych are trust and respect. So that Ukrainian children trust Ukrainian police officers and want to become police officers, national guards, rescuers, and border guards themselves. So that our citizens respect the Ministry of Internal Affairs. And so that the Offensive Guard, which is currently being formed, becomes a strong element of our Defense and Security Forces.