Зеленський офіційно представив нового очільника МВС Ігоря Клименка: відео

Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового очільника МВС Ігоря Клименка.

"Міністром внутрішніх справ України призначено Ігоря Клименка. Він знає, як і що треба робити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, Міграційна служба та весь колектив МВС продовжили ефективно працювати й виборювати для нашої держави перемогу", - заявив президент.

Серед головних завдань Ігоря Володимировича – довіра й повага, зазначив Володимир Зеленський.

"Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками. Щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ. І щоб "Гвардія наступу", яка нині формується, стала міцним елементом наших сил оборони та безпеки”, – резюмував президент.

Міністром внутрішніх справ України призначено Ігоря Клименка. Він знає, як і що треба робити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Державна прикордонна служба, Міграційна служба та весь колектив МВС продовжили ефективно працювати й виборювати для нашої держави перемогу. Серед головних завдань Ігоря Володимировича – довіра й повага. Щоб наші діти довіряли українським поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками. Щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ. І щоб «Гвардія наступу», яка нині формується, стала міцним елементом наших сил оборони та безпеки. ____ Ihor Klymenko has been appointed Minister of Internal Affairs of Ukraine. He knows how and what needs to be done now to ensure that the National Police, National Guard, State Emergency Service, State Border Guard Service, Migration Service and the entire staff of the Ministry of Internal Affairs continue to work effectively and fight for our country's victory. The main tasks of Ihor Volodymyrovych are trust and respect. So that Ukrainian children trust Ukrainian police officers and want to become police officers, national guards, rescuers, and border guards themselves. So that our citizens respect the Ministry of Internal Affairs. And so that the Offensive Guard, which is currently being formed, becomes a strong element of our Defense and Security Forces. Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 13 лютого 2023 р.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада призначила ексочільника Нацполіції Ігоря Клименка новим міністром внутрішніх справ.

Що відомо про Клименка

Ігор Клименко народився 25 жовтня 1972 у місті Києві. 1994-го закінчив Харківський військовий університет, а 2014-го - магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Нинішній керівник МВС від 1994 до 1997 року проходив службу на посаді начальника розрахунку ракетної бригади (в/ч А1667), а потім - в органах внутрішніх справ. Зокрема, там він працював психологом.

Від жовтня 2017 перебував на посаді заступника Голови Національної поліції України - керівника Департаменту кадрового забезпечення, а від березня 2018-го став заступником Голови Національної поліції України.У вересні 2019 року Клименко очолив Нацполіцію.

Він пам’ятав усіх своїх студентів на ім’я: спогади Дмитра Зелінського про Дениса Монастирського

Читайте також: