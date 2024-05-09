Зеленський офіційно звільнив Залужного з військової служби: указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.
Президент Зеленський офіційно звільнив генерала Валерія Залужного зі служби в ЗСУ.
Про це йдеться в Указі № 309/2024, який оприлюднив Офіс президента.
"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", — йдеться в ньому.
Нагадаємо, президент Зеленський відправив генерала Валерія Залужного у відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року. На посаді Головнокомандувача ЗСУ його змінив генерал-полковник Олександр Сирський.
Натомість 8 березня Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. За його словами, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.
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