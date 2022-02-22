Зеленський оголосив про навчальні збори резервістів Сил тероборони

Зеленський наголосив, що в Україні поки нема потреби оголошувати мобілізацію.

В Україні найближчим часом відбудуться навчальні збори резервістів Сили територіальної оборони Збройних сил України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок, 22 лютого.

"За рішенням головнокомандувача Збройних Сил України (Валерія Залужного - ред.) найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони", - сказав Зеленський.

Варто зазначити, український президент Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в "особливий період". Це рішення, як вважає український лідер, було ухвалене необхідністю оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Кого заберуть до армії - читайте ТУТ.

Термінове звернення президента Володимира Зеленського 22 лютого 2022

Вдночас він наголосив, що в Україні поки нема потреби оголошувати мобілізацію.

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