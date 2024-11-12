Зеленський оголосив про розблокування переведень в армії: коли і як це запрацює

Уряд запровадив прозорий механізм переведення військовослужбовців між частинами ЗСУ за їхньою ініціативою. Система почне працювати через застосунок "Армія+" вже від 15 листопада.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Переведення воїнів в армії мають бути розблоковані. Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України", - повідомив глава держави.

За його словами, новий механізм розроблявся у співпраці громадянського суспільства, Міністерства оборони та Збройних Сил України відповідно до домовленостей, досягнутих на жовтневій зустрічі з громадськістю.

Процедура передбачає подання рапорту через застосунок "Армія+". На перевірку документа відводиться 72 години, після чого військовослужбовець отримає повідомлення про результат. У разі відмови мають бути вказані чіткі причини.

"Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада", - наголосив Зеленський.

Президент назвав це важливим прикладом конструктивної співпраці між військовим керівництвом, Міноборони та громадськими організаціями.

Раніше повідомлялося, що лікарів госпітальної ланки відправлятимуть на фронт у тимчасові відрядження, щоб посилити роботу стабілізаційних пунктів медичної служби.

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