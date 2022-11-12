Зеленський описав стосунки з дружиною під час війни: "Це моя енергія"

Глава держави поділився, що йому ніхто не готує сніданки.

Президент України Володимир Зеленський розповів про стосунки з дружиною Оленою під час війни, коли подружжя змушене жити окремо.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю CNN.

Зауважимо, що це було спільне інтерв’ю подружжя Зеленських, під час якого ведуча запитала про те, чим вони підтримують один одного в такий непростий час.

"Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія", – висловився президент про першу леді.

"Я хотів відповісти на ваше запитання з самого початку, коли Олена розповідала, як готує сніданок для дітей вранці, як готує одяг для них. І я хотів сказати, що у мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки. Я маю на увазі, що у нас складний період", – поділився Зеленський.

Він також ствердно відповів на уточнювальне питання про те, чи живе зараз подружжя окремо.

Глава держави також прокоментував спільне інтерв’ю з дружиною, в якому вони розповіли про теперішню ситуацію в Україні.

"Україна не починала цю війну. Але українське суспільство, об'єднавшись, показало приклад згуртованості і опору. В інтерв'ю CNN ми відверто розповіли про те, що дає сили прокидатися зранку і надихає рухатися далі. Зупинятися не можна. Повинні продовжувати боротьбу", – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, що вони з чоловіком бачаться вкрай рідко – здебільшого на роботі в Офісі президента або під час інтерв’ю. Проте подружжя відчуває й підтримує одне одного, перебуває на постійному зв'язку.

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