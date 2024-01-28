Зеленський оприлюднив декларації: скільки заробила родина президента за два роки

Станом на кінець 2022 року доходи президента та його родини зменшилися.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки. Опублікована інформація свідчить, що доходи його родини зменшилися у порівнянні з 2020 роком.

Про це повідомили на сайті Офісу президента

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Володимира Зеленського та членів його родини становили 10 млн 824 тисячі 507 грн. Зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик – 5 млн 359 тисяч 600 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тисячі 907 грн.

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Дохід сім’ї президента України у 2021 році порівняно з 2020 роком скоротився на 11 млн 922 тисячі 320 грн. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2021 року також зменшився.

Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду президента України.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи Зеленського та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тисячі 683 грн.

Доходи родини Президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни.

Залишок грошових коштів родини президента на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тисяч грн.

Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

Нагадаємо, нерухомість Володимира та Олени Зеленських у Криму в ЖК "Імператор" окупаційною владою було продано під час торгів за 44,3 мільйона рублів (понад 476 тис.доларів США), що на 20 мільйонів вище за заявлену вартість.

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