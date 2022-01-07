Зеленський опублікував відео, як катається на лижах у Карпатах: в ролику він привітав українців із Різдвом

Зі столиці до Карпат глава держави добирався автомобільним транспортом.

Президент України Володимир Зеленський під час катання на лижах у Карпатах привітав українців із Різдвом.

Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

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“Наша Україна. Наші гори. Бачу наші Карпати. Наших людей. Усіх з Різдвом”, — сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський прибув на відпочинок до гірськолижного курорту “Буковель”. Зі столиці до Карпат глава держави добирався автомобільним транспортом.

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