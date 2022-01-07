Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
Зеленський опублікував відео, як катається на лижах у Карпатах: в ролику він привітав українців із Різдвом

Зеленський опублікував відео, як катається на лижах у Карпатах: в ролику він привітав українців із Різдвом

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський опублікував відео, як катається на лижах у Карпатах: в ролику він привітав українців із Різдвом

Скріншот

Зі столиці до Карпат глава держави добирався автомобільним транспортом.

Президент України Володимир Зеленський під час катання на лижах у Карпатах привітав українців із Різдвом.

Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

“Наша Україна. Наші гори. Бачу наші Карпати. Наших людей. Усіх з Різдвом”, — сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський прибув на відпочинок до гірськолижного курорту “Буковель”. Зі столиці до Карпат глава держави добирався автомобільним транспортом.

Читайте також:

Зеленський вручив родинам чотирьох загиблих військових орден "Золота Зірка" | Новини України

Зеленський вручив родинам чотирьох загиблих військових орден "Золота Зірка" | Новини України
Наступна публікація