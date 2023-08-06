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Зеленський особисто підписав французьку ракету SCALP-EG (фото, відео)

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Зеленський особисто підписав французьку ракету SCALP-EG (фото, відео)

Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ

SCALP-EG – це французька назва ракет Storm Shadow, які раніше почала поставляти українцям Британія.

Президент Володимир Зеленський особисто підписав ракету SCALP-EG, передану Україні від Франції. 

Відповідне фото опублікувала пресслужба глави держави.

На боєприпасі Зеленський написав "Слава Україні!" і свій підпис.

Підпис президента на ракеті SCALP-EG / © Офіс президента України
Підпис президента на ракеті SCALP-EG / Фото: Офіс президента України

Ці ракети вперше публічно показали українцям.

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Нагадаємо, що 11 липня президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція разом із Великою Британією поставить Україні крилаті ракети великої дальності SCALP. Того ж дня видання Reuters написало, що перші ракети SCALP від Франції перебувають вже в Україні.

Тоді повідомлялося, що ракети будуть встановлені на літаки незахідного виробництва і ЗСУ будуть використовувати їх лише в межах міжнародно визнаних кордонів України.

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Дата публікації
Перегляди
3319
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