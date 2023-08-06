Зеленський особисто підписав французьку ракету SCALP-EG (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський особисто підписав ракету SCALP-EG, передану Україні від Франції.

Відповідне фото опублікувала пресслужба глави держави.

На боєприпасі Зеленський написав "Слава Україні!" і свій підпис.

Ці ракети вперше публічно показали українцям.

Нагадаємо, що 11 липня президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція разом із Великою Британією поставить Україні крилаті ракети великої дальності SCALP. Того ж дня видання Reuters написало, що перші ракети SCALP від Франції перебувають вже в Україні.

Тоді повідомлялося, що ракети будуть встановлені на літаки незахідного виробництва і ЗСУ будуть використовувати їх лише в межах міжнародно визнаних кордонів України.

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