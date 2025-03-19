Зеленський остаточно відповів, чи може Україна визнати окуповані території російськими

Президент називає питання територій "чутливим".
Київ не визнає окуповані українські території російськими, чого прагне Кремль. Це "червона лінія", яку Україна не перейде.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
"Для нас "червоною лінією" є визнання тимчасово окупованих українських територій російськими. Ми на це не підемо", - наголосив президент.
За словами глави держави, питання територій буде одним із чутливих і складних у майбутніх переговорах.
"Будь-які переговори - це дуже крихка спроможність закінчити війну. Особливо, якщо йдеться про рускіх, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни. Що стосується територій, то, напевно, це буде одним із чутливих і складних у майбутніх переговорах", - висловився Зеленський.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський назвав термін, коли може закінчитися війна. З його слів, важливими у цьому є гарантії безпеки для нашої країни.
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