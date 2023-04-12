Зеленський отримав два ордени від Чеченської Республіки Ічкерія

Український лідер отримав від Чеченської Республіки Ічкерія нагороди за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі.

Президент України Володимир Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден "Честь Нації" та орден імені Джохара Дудаєва.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що лідера України відзначено "за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом".

"Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами", – йдеться у постанові, підписаній головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим.

Нагороди Главі держави особисто передав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Фото: Офіс президента України

Слід зазначити, що орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

Нагадаємо, 1995 року тодішній лідер чеченського визвольного руху Джохар Дудаєв передбачив вторгнення Росії до України. За його словами, Росія "не залишить український народ в спокої", але "Росія зникне, коли зійде Українське сонце!". Також він говорив і про можливу "бійню за Крим". Під час інтерв'ю Дудаєв сказав: "В Криму ще буде бійня. Україна ще зійдеться в герці з Росією. Поки "русизм" існує, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій. Зараз ось "славянскоє" під цією маркою хочуть підім'яти під себе знову Україну, Білорусь... Зміцнитися".

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