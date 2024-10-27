Зеленський озвучив, скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні цього тижня

Росія не припиняє терор проти України.

За тиждень Росія випустила понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Мережі.

Він наголосив, що Росія не зупиняється у своєму терорі проти України.

"Я дякую нашим людям, які щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів. Які надають допомогу й завжди на захисті життя", - йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, що країна посилено працюєю з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня Росія атакувала Черкаську область дронами. Уламки збитого "Шахеда" впали на територію інфраструктурного об'єкта в Уманському районі.

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