Зеленський під час візиту на фронт пригрозив урядовцям: "Буду робити відповідні висновки" (відео)

Зеленський заявив, що був "здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше".

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 червня, відвідав лінію фронту на Донеччині. За результатами візиту він пригрозив урядовцям, "які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту".

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

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Разом із Зеленським був головком ЗСУ Олександр Сирський та новий командувач Об'єднаних сил Андрій Гнатов.

"Представив сьогодні (26 червня - ред.) офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам", - повідомив він.

Глава держави додав, що на Донеччині провів нараду щодо безпеки та підтримки людей. Окремо звернувся до урядовців.

"Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", - сказав Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський із Донеччині пригрозив урядовцям!

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів про загрозу окупації росіянами Торецька Донецької області.

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