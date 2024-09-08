Зеленський підносить своє найближче оточення: Bloomberg про призначення Сибіги главою МЗС

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за роки роботи у дипломатичній службі налагодив тісні контакти з Польщею, Туреччиною та іншими країнами-членами НАТО. Але його найважливішою кваліфікацією може бути близькість до центральної влади.

Про це пише Bloomberg.

Кар'єра нового глави МЗС України

Відомо, що Сібіга після закінчення Львівського національного університету імені Івана Франка у 1997 році працював у міністерстві у Києві, потім у посольстві у Польщі, а у 2016 році став послом у Туреччині. Протягом перших двох років повномасштабної війни він працював в офісі президента, перш ніж стати заступником екс-глави МЗС Дмитра Кулеби.

Автори статті зазначають, що 49-річний Сибіга вже довів свої здібності, під час роботи в ОПУ. Наприклад, відомо, він використовував свої контакти в Анкарі, щоб домовитися про зняття блокади Чорного моря і відновити експорт українського зерна.

Хоча Зеленський наперед натякав про майбутні зміни в уряді, низка відставок і призначень міністрів минулого тижня пройшла без особливих пояснень і залишила західних союзників здивованими. На думку видання, у цих перестановках чітко простежується, що Зеленський підносить своє найближче оточення, зокрема досвідченого дипломата Сибігу.

"Не в стилі цього президента – брати на борт сторонніх людей. Він вважає, що його рішення найкращі, а для дискусій немає місця. Тому є певний консерватизм", – зазначив Юрій Якименко, президент київського аналітичного "Центру Разумкова".

Головні завдання Андрія Сибіги

Вступивши на посаду, Андрій Сибіга публічно заявив у своїх соцмережах, що під його керівництвом зовнішня політика України визначатиметься "реаліями війни".

"Завдання номер один для української дипломатії – від посла до аташе – забезпечення обороноздатності України. Зброя, зброя та ще раз – зброя", – написав Сибіга у Facebook.

За цією метою простежуються прагнення України стати членом НАТО та ЄС, а також реалізація мирного плану Зеленського, який передбачає, зокрема, спроби залучити на свій бік Китай, Індію, Бразилію та Південну Африку.

Цей проєкт виявився складним завданням, і зв'язки Сибіги з Туреччиною, як очікується, дадуть Україні певну перевагу у його просуванні.

Сибіга вміє "справити враження"

Колишній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сибігу поважали в адміністрації президента за його глибокі знання, особливо у питаннях відносин із Туреччиною. За його словами, Сибіга, на відміну від деяких українських посланців, є "класичним" дипломатом.

Президент США Джо Байден звернув увагу на Сибігу під час свого візиту до Києва у лютому 2023 року. Резніков зазначив, що тоді Сибіга "справив враження" на Байдена, при цьому настільки сильне, що американський президент згадав про нього на саміті НАТО в Литві пізніше того ж року.

Новий глава МЗС також зробив свій внесок у відносини з Польщею. Після нещодавнього скандалу в Польщі через слова Дмитра Кулеби, що викликало чергове загострення відносин, Варшава позитивно оцінює призначення Сибіги, оскільки вважає його врівноваженим, професійним і відкритим для діалогу, сказало виданню джерело в дипломатичних колах.

Сибіга почав згладжувати ситуацію з Польщею вже свого першого повного робочого дня, 6 вересня. У телефонній розмові зі своїм польським колегою Радославом Сікорським він подякував за підтримку України.

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ анонсував скорочення штату у багатьох посольствах. Андрій Сибіга також вважає, що українські дипломати недостатньо присутні у центральних медіа країни перебування.

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