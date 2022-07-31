Зеленський підписав низку важливих законів щодо захисту цивільного населення

Ліквідують бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям.
Президент України Володимир Зленський підписав декілька важливих законів, зокрема закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій, що посилить захист українських журналістів.
Про це Зеленський сказав 31 липня під час свого звернення до українців. Також він розповів про інші важливі впровадження.
А саме, глава держави підписав:
- закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
- закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій;
- закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів
"Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям. Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій. Також закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів", – повідомив президент.
Зеленський додав, що підписав і "важливі ратифікаційні закони та деякі інші акти".
Нагадаємо, Російська Федерація щодня відправляє Україні "знаки" - заяви свого очільника та нижчого керівництва, а також ракетні обстріли української території.
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