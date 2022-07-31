Зеленський підписав низку важливих законів щодо захисту цивільного населення

Президент України Володимир Зленський підписав декілька важливих законів, зокрема закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій, що посилить захист українських журналістів.

Про це Зеленський сказав 31 липня під час свого звернення до українців. Також він розповів про інші важливі впровадження.

А саме, глава держави підписав:

закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій;

закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів

"Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям. Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій. Також закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів", – повідомив президент.

Зеленський додав, що підписав і "важливі ратифікаційні закони та деякі інші акти".

Нагадаємо, Російська Федерація щодня відправляє Україні "знаки" - заяви свого очільника та нижчого керівництва, а також ракетні обстріли української території.

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