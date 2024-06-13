Зеленський підписав нову безпекову угоду: з якою країною

Український лідер Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами. Це сталося на саміті G7.

Про це повідомив президент України у Telegram.

Як наголосив головнокомандувач, унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу. Так, впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. США та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди.

"Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода. Цінуємо те, що Японія працюватиме з Україною й заради відбудови та відновлення", – зазначив він.

Для Японії, наголосив Зеленський, такий тип угоди й такий рівень підтримки є проривними.

"Ми бачимо це і дякуємо за таку солідарність Японії з нашою країною та людьми, за все, що ви робите, щоб захистити життя та міжнародне право", – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, домовившись про невідкладну підготовку двосторонньої безпекової угоди.

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