Зеленський підписав угоду про "гарантії безпеки" зі ще однією країною

Україна й Нідерланди підписали договір про "гарантії безпеки", який передбачає два мільярди євро військової допомоги цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських і далекобійних засобів з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних сил України", – повідомив глава держави.

Зеленський зауважив, що ця угода "формалізує принципову позицію Нідерландів" щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності.

"Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше голова генерального штабу армії Нідерландів заявив, що зараз немає сенсу обговорювати відправлення військ західних держав до України, але союзники повинні бути відкритими до всіх можливих варіантів.

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