Зеленський підписав указ про підвищення зарплат медикам: що обіцяють

Документ встановлює мінімальні виплати.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення зарплат медиків.

Про це глава держави сказав під час привітання до Дня медика.

За словами Зеленського, документ встановлює мінімальні зарплати для медичного персоналу та лікарів. Він також наголосив, що його команда "зробить все, щоб збільшення зарплат було не лише на папері".

"Не менше 13,5 тис. грн для середнього медперсоналу та не менше 20 тис. грн для лікарів", - сказав президент.

Слід зауважити, що протягом цього року заробітну плату лікарям плануть підняти у три етапи. Під час першого, у січні, виплати зросли на 20%.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомяв, що середня зарплата співробітників галузі становить: лікарі - 9 тис. грн, середній медперсонал - 7 тис. грн, молодший медперсонал - 5 тис. грн. Очікувалося, що протягом року медичні працівники зможуть розраховувати на підвищення зарплат до 30%.

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