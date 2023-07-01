Зеленський підписав указ про посилення покарання за корупцію в судовій сфері

Корупціонерам у судах тепер загрожує позбавлення волі на 10-15 років із конфіскацією майна.

У п'ятницю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Указом президента №359/2023 вводиться в дію рішення РНБО від 23 червня 2023 року "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя". Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Корупціонерам, які здійснили правопорушення у сфері правосуддя, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав указ про доплати та відпустки військовим, згідно з яким родини загиблих внаслідок поранення отримуватимуть одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень.

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