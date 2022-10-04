Зеленський підписав указ про визнання нікчемними документів Путіна про анексію території України

Володимир Зеленський задля забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності України підписав указ, що перебдачає визнання нікчемними і юридично безсилими укази Путіна про анексію українських території.

У вівторок, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №687/2022 про визнання нікчемними актів РФ, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це повідомляється на сайті президента України.

"Виходячи з того, що територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію. Відповідно до Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, територія України є неподільною і недоторканною", - наголошується в документі.

В указі президент України опирається на міжнародні принципа та договори, зокрема і договір РФ про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року, який не може бути припинений відповідно до ст. 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

"Відповідно до статей 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституції України постановляю визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів", - йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

Після підписання президентом Путіним документів про приєднання до РФ окупованих територій України низка країн виголосили свій осуд цього рішення та свою незгоду. Зокрема США запровадили проти російських топ-чиновників санкції.

Рада безпеки ООН зібралася, щоб відреагувати на незаконну анексію Росією українських територій, проте РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про засудження анексії.

Через спробу анексії Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі. Також в МЗС України заявили, що світ має визнати Росію державою-терористкою через спроби анексії території України.

У понеділок, 3 жовтня, Держдума РФ "ратифікувала" незаконну спробу анексії чотирьох областей України.

Читайте також: