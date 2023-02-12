Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 200 осіб, пов'язаних з РФ

Зазначається, що підтримано внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій до 200 осіб, пов'язаних із Росією.

Відповідний указ №75/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" розміщено на офіційному сайті президента України.

Зазначається, що підтримано внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

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Кабінет міністрів разом із СБУ та Нацбанком має забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних санкцій.

Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів низку нарад із силовиками.

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