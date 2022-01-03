Зеленський підписав укази про створення нових національних природних парків - перелік

Кабмін має забезпечити затвердження у шестимісячний термін положення про новостворені парки.

Президент України Володимир Зеленський ініціював створення національних природних парків "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" і "Холодний Яр", а також збільшення меж території Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку "Меотида", національного природного парку "Вижницький" та ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський".

Про це йдеться в указах, підписаних головою держави, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, указом Президента № 2/2022 передбачено створення на території Черкаської області національного природного парку "Холодний Яр" (Черкаський район). Іншим указом створюється національний природний парк "Куяльницький". Указом № 4/2022 передбачено створення на території Сарненського району Рівненської області національного природного парку "Пуща Радзівіла".

Як зазначають в ОПУ, парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Крім того, іншими указами Зеленський розширив межі низки природоохоронних об’єктів:

змінено межі території Карпатського біосферного заповідника , до складу якого увійдуть 17,9 тис. га земель.

, до складу якого увійдуть 17,9 тис. га земель. указом № 6/2022 погоджено включення до території національного природного парку "Вижницький" 131 га земель державної власності на території Вижницького району Чернівецької області, а до території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський" – 99 га земель державної власності на території Болградського району Одеської області.

131 га земель державної власності на території Вижницького району Чернівецької області, а до території ботанічного заказника загальнодержавного значення – 99 га земель державної власності на території Болградського району Одеської області. указом № 7/2022 до території національного природного парку "Меотида" передбачено включення 580,2 га земель державної власності, що розташовані за межами селища міського типу Ялта, сіл Мелекіне, Урзуф Мангушської селищної територіальної громади Маріупольського району Донецької області.

"Кабінет Міністрів має забезпечити затвердження у шестимісячний термін положення про новостворені парки та внести зміни до положень про вказані природоохоронні об’єкти, межі яких були розширені. Уряд також повинен до 2024 року вирішити питання щодо надання земель", - наголосили в пресслужбі голови держави.

Як повідомляли раніше, в Україні вперше за 30 років незалежності держави запрацював електронний кадастр парків і заповідників. У базі є інформація про понад вісім з половиною тисяч природних об’єктів нашої країни.

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