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Зеленський підписав укази про звільнення п'ятьох голів ОВА

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зеленський підписав укази про звільнення п'ятьох голів ОВА

Фото: Володимир Зеленський

Голови ОВА написали заяви на звільнення.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 січня, підписав укази про звільнення п'ятьох голів ОВА - Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. 

Відповідні рішення опубліковані на сайті президента.

В указах президента йдеться, що голови Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської областей самі подали заяви на звільнення їх із посад.

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Нагадаємо, що колишнього голову Київської ОВА Олексія Кулебу призначили заступником голови Офісу президента. Раніше цю посаду обіймав звільнений Кирило Тимошенко. 

Масштабні кадрові чистки у владі

Президент України Володимир Зеленський у своїх останніх зверненнях до українців анонсував нові кадрові чистки. 24 січня під час засідання Кабінету міністрів України були ухвалені перші такі рішення. Йдеться про звільнення чотирьох осіб із посад заступників міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій.

Також заяву на звільнення написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Звільнили також заступника генерального прокурора, який під час війни відпочивав в Іспанії.

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Дата публікації
Перегляди
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