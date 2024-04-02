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Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Колаж ТСН.ua

Електронний кабінет має бути верифікований через електронний підпис або через інші електронні можливості, щоб точно знати, що ТЦК має справу з конкретною людиною.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

У картці відповідного законопроєкту №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" зазначається, що 2 квітня закон повернули до ВР з підписом президента.

Нагадаємо, які дані міститиме кабінет призовника, як працюватиме електронний кабінет та які покарання чекають на ухилянтів - читайте у ТСН.ua.

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