Електронний кабінет має бути верифікований через електронний підпис або через інші електронні можливості, щоб точно знати, що ТЦК має справу з конкретною людиною.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

У картці відповідного законопроєкту №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" зазначається, що 2 квітня закон повернули до ВР з підписом президента.

Нагадаємо, які дані міститиме кабінет призовника, як працюватиме електронний кабінет та які покарання чекають на ухилянтів - читайте у ТСН.ua.

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