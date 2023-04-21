Зеленський підписав закон про нові правила отримання українського громадянства: що змінилось

Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав законопроект №7606, в якому йдеться про нові правила набуття українського громадянства.

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Відповідне повідомлення зʼявилось на сайті Верховної Ради України.

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України.

Відповідний законопроект президент України Володимир Зеленський підписав його 21 квітня.

Тепер, згідно з законом, всі охочі отримати громадянство України повинні будуть складати іспит зі знання української мови, історії та Конституції країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські агресори вигадали нову схему, аби змусити українців, які проживають на окупованих територіях Херсонщини, брали російські паспорти.

Крім того, ми раніше інформували, що на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити “паспортизацію” за місцем проживання пенсіонерів.

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