Зеленський підписав закон про роумінговий безвіз з ЄС – що зміниться

Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з Євросоюзом.

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу", який передбачає єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.

Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Новий закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна – ЄС. Відтепер українські мобільні послуги в ЄС будуть за програмою "Роумінг як вдома" (RLAH).

Під час подорожі до ЄС дзвінки, SMS та передавання даних включені в домашній пакет послуг, згідно з тарифами вашого оператора, тож послуги роумінгу надаються без додаткової плати.

Також перевагами спільної роумінгової зони можна користуватися і користувачам європейських операторів, які приїжджають до України.

"Завдяки Закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Вітчизняні суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами", - зазначили у Верховній Раді.

Нагадаємо, одна із країн ЄС легалізує українців з протермінованими паспортами.

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