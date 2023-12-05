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Зеленський підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки: деталі

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Зеленський підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки: деталі

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Ймовірно, він набере чинності 7 грудня.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Це було одне із зобов'язань нашої держави перед Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Що відомо

Як відомо, проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок був ухвалений Верховною Радою 9 листопада. Його передали на підпис президенту 27 листопада.

"Ну ось, тільки підписали #10016д про часткові податкові перевірки. Відповідно завтра в кращому випадку опублікують і післязавтра, 7 грудня, вступить в дію", – сказав нардеп.

Железняк вважає, що було втрачено щонайменше сім днів.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік.

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Дата публікації
Перегляди
841
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