Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг: що він передбачає

З 1 серпня 2023 року скасовується єдиний податок (ЄП) у розмірі 2%.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування податкових пільг. Чинності цей законопроект набуде з 1 серпня цього року.

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

Як зазначається, закон №8401 Верховна Рада України ухвалила 30 червня. За нього проголосували 239 народних депутатів.

Що передбачає закон:

з 1 серпня 2023 року скасовується єдиний податок (ЄП) у розмірі 2%. Водночас законопроєкт врегульовує перехід з 2% ЄП;

платник 2% ЄП зможе подати заяву та вказати, на яку систему оподаткування він хотів би перейти. Без подання відповідної заяви він автоматично перейде на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично перетворяться на платників третьої групи зі ставкою 5%;

права та обов’язки платника ПДВ для суб’єктів, реєстрація яких була тимчасово зупинена платником ПДВ, автоматично відновляться;

платники, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, отримають право повторно перейти на спрощену систему своїм шляхом подання заяви. Якщо вона оформлюється до 1 вересня 2023 року, платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року;

від 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів, зокрема, алкоголю, тютюну, палива, грального бізнесу та фінансових послуг;

від 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Проте вона не діятиме, якщо порушення зафіксовані на прифронтових територіях і на територіях бойових дій. Виняток — торгівля підакцизними товарами;

ФОП — платники ЄП без ПДВ зможуть вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

Нагадаємо, що Зеленський вніс до Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації.

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