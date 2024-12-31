Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації: кого він стосуватиметься

У законі йдеться про тих, хто був у російському полоні. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав законопроєкт № 12104 про відстрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Закон передбачає звільнення від мобілізації тих, хто був позбавлений особистої свободи через збройну агресію проти України. Йдеться про тих, хто був у російському полоні. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

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Також відстрочку дозволять людям, чиї близькі зникли безвісти на війні.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 20 листопада, документ підтримали 304 депутати. В той же день Рада підтримала невідкладне підписання закону.

Нагадаємо, Міноборони просить відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізацію до 18 березня 2025 року.

Водночас у Раді зазначили, що визначення термінів служби безпосередньо пов'язане з вирішенням проблеми СЗЧ.

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