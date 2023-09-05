Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Раніше цей закон був затверджений Верховною Радою.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративно-територіальний устрій Автономної Республіки Крим.

Про це інформує представництво президента України в АРК.

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Повідомляється, що президент підписав закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розв'язання окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим.

Раніше цей закон був затверджений Верховною Радою.

Підписаний закон було розроблено Представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

«Після набрання законом чинності — на наступний день після його офіційного опублікування, буде введено в дію рішення, ухвалені парламентом у 2016 і 2020 роках щодо декомунізації та введення нового районного поділу Автономної Республіки Крим», — ідеться в публікації.

Як пояснили у Представництві — головна мета Закону це підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.

У зв’язку з цим Закон також доручає Кабінетові Міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців — утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації.

У Представництві висловили впевненість, що цей крок є дуже важливим на шляху до деокупації та повоєнного відновлення Кримського півострова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про шляхи звільнення Криму від окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що американський генерал порівняв Крим з Аляскою та пояснив, чому український півострів потрібно деокупувати.

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