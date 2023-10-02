Зеленський підписав закон щодо зарплат полонених: що потрібно знати їхнім родинам

Рідні полонених зі служби цивільного захисту також зможуть отримати їхні зарплати, крім тих полонених, хто здався ворогові добровільно.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб, що передбачає передавання зарплат полонених їхнім сім’ям.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Документ передбачає збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. Проте це не стосується тих осіб, хто здався в полон добровільно.

Для довідки: Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту України — спеціальне об’єднання аварійно-рятувальних та інших формувань в структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Також закон уточнює: