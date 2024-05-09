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Зеленський підписав закони про подовження воєнного стану та мобілізації

Зеленський підписав закони про подовження воєнного стану та мобілізації

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Це вже 11 рішення про воєнний стан від початку повномасштабної війни.

Сьогодні, 9 травня, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Йдеться про закон №11234 про подовження воєнного стану і закон №11235 про подовження строку проведення загальної мобілізації.

Попереднє рішення про воєнний стан і мобілізацію діє до 13 травня. Відповідно, нове подовження почне діяти від наступного дня, 14 травня, і до 11 серпня 2024 року. 

Нагадаємо, що вперше в Україні режим воєнного стану запровадили 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення. Відтоді рішення про воєнний стан і мобілізацію неодноразово подовжували.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про мобілізацію. Він набуде чинності 18 травня.

Сьогодні, 9 травня, Рада збільшила штрафи для ухилянтів від мобілізації.

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