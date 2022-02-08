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Зеленський підтвердив майбутню зустріч лідерів "нормандської четвірки".

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Зеленський підтвердив майбутню зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Associated Press

Український президент сподівається на відкритість усіх учасників переговорів.

Президент України Володимир Зеленський вважає “нормандський формат” гідним майданчиком для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив у вівторок, 8 лютого, на брифінгу після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент Зеленський підтвердив свою готовність до майбутньої зустрічі лідерів “нормандського формату”.

“У нас є майданчик, є “нормандський формат”, - наголосив він.

Також президент України позитивно оцінив майбутню зустріч радників, яка відбудеться  у найближчі дні.

“Я вважаю, що після цієї зустрічі [радників] є можливість, якщо є відкритість, що буде зустріч лідерів. І там можна продемонструвати і свою суб'єктність, і свою відкритість”, - запевнив Володимир Зеленський.

Раніше постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр повідомив, що наступна зустріч радників "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) відбудеться в Берліні 10 лютого.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським повідомив про майбутню зустріч лідерів "нормандської четвірки".

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