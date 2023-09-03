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Зеленський підтвердив відставку Резнікова та сказав, хто може очолити Міноборони

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Зеленський підтвердив відставку Резнікова та сказав, хто може очолити Міноборони

Володимир Зеленський / Фото: ТСН.ua

Зеленський пояснив, що Міноборони потребує нових підходів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Його на цій посаді може замінити Рустем Умєров. 

Про це він сказав 3 вересня під час свого звернення до українців. 

Зеленський заявив, що Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії з військовими та суспільством. 

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", - сказав він. 

Доповнюється. 

Дата публікації
Перегляди
259
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