Зеленський підтвердив відставку Резнікова та сказав, хто може очолити Міноборони

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Його на цій посаді може замінити Рустем Умєров.

Про це він сказав 3 вересня під час свого звернення до українців.

Зеленський заявив, що Міністерство оборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії з військовими та суспільством.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", - сказав він.

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