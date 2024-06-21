Зеленський після перемоги України на Євро-2024: "Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця"

Володимир Зеленський підкреслив, що кожен українець має боротися за свободу, життя і правильне сприйняття України у світі.

Президент України Володимир Зеленський після перемоги збірної України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу 2024 року назвав взаємну підтримку такою, що об'єднує всіх українців, і наголосив на важливості боротьби за правильне сприйняття Української держави у світі.

Про це Зеленський написав у Telegram-каналі у п'ятницю, 21 червня.

"Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного! Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі", – зазначив очільник держави.

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"Україна, яка б’ється. Україна, яка тримає удар і долає перешкоди. Україна, яка здатна перемагати! Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так тримати, хлопці! Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця!" – додав президент.

Як повідомлялося, збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною у другому матчі на Євро-2024. Поєдинок на "Дюссельдорф Арені" в Дюссельдорфі завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1 .