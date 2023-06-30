Зеленський після Ставки наказав посилити кордон з Білоруссю

Під час засідання Ставки 30 червня президент Володимир Зеленський наказав посилити кордон з Білоруссю на тлі перекидання туди частини "вагнерівців".

Про це глава держави повідомив у своєму телеграмі.

За його словами, під час Ставки було заслухано доповіді розвідки, СБУ та прикордонників щодо ситуації в Білорусі.

"Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку", - повідомив Зеленський.

Президент також повідомив, що під час засідання доповідали головнокомандувач Валерій Залужний, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський та командувач Сил оборони України Сергій Наєв.

Йшлося про ситуацію на полі бою, рух уперед та посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами.

Нагадаємо, попереднє засідання ставки відбулося 19 червня. Тоді говорили про фронт, бригади наступу, оперативну обстановку, забезпечення боєприпасами та прогноз дій противника на найближчий час.

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