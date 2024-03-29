Зеленський планує візит до однієї з ключових нейтральних країн: Кулеба заінтригував заявою

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, планує візит до Індії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону.

“Ми, безумовно, працюємо і над візитом індійського керівництва до України, і над візитом президента України до Індії. Всі ці питання у нас у роботі, і сьогодні про це теж говорили”, – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба повідомив, що в середині літа 2024 року в українському небі нарешті з'являться перші літаки F-16.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кулеба розповів ПОЗИТИВНІ новини! Відверто про результати візиту до Індії

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