Зеленський подарував Конгресу США бойовий прапор від захисників Бахмута

Президент Зеленський пробуде у США усьо кілька годин і оперативно повернеться до України

Президент України Володимир Зеленський передав Конгресу США прапор, який йому передали бійці, що мужньо захищають Бахмут від російських окупантів.

Зеленський вручив прапор після свого виступу у Конгресі США.

"Я був у Бахмуті вчора, наші герої дали мені прапор, бойовий прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам, американському Конгресу, членам Палати представників, сенаторам, чиї рішення можуть врятувати мільйони людей", - сказав Зеленський.

Він заявив, що прапор, який він передає Конгресу, — це символ перемоги України у війні.

"Нехай ці рішення будуть прийняті, нехай цей прапор буде з вами, пані та панове. Цей прапор є символом нашої перемоги у цій війні, ми стоїмо, ми переможемо, тому що ми обʼєднані — Україна, США, весь вільний світ", - заявив президент.

Зеленський також подякував американцям за допомогу та побажав всім переможного Нового року.

Фото: Associated Press

В свою чергу спікерка палати представників Ненсі Пелосі подарувала президенту України прапор США, який був вивішений над Капітолієм на часть його візиту у Вашингтон.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський пробуде у США усьо кілька годин і оперативно повернеться до України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у наступному 2023 році буде переламний момент у війні з російськими агресорами.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна тримає свою лінію оборони і ніколи не здасться.

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